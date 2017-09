Dve intervenciji, dve mrtvi osebi

KRANJ, LITMERK – Ob 18.27 so v Zoisovi ulici v Kranju gasilci JZ GRS Kranj s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili vstop reševalcem NMP Kranj in policiji. V stanovanju je bila najdena mrtva oseba, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.

Ob 13.50 pa so v naselju Litmerk (občina Ormož) gasilci PGD Ormož ob prisotnosti policije prav tako s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in za vrati našli mrtvo osebo.