Dvakrat ujet med vsiljivim beračenjem. To je z njim naredila sodnica

MARIBOR – Mariborske policiste so danes ob 8.17 obvestili, da moška v križišču Ptujske ceste s Tržaško oziroma Cesto proletarskih brigad v Mariboru vsiljivo beračita za denar. Pri beračenju so ponovno zalotili 34-letnega državljana Romunije, ki je imel pri sebi priberačenih 17,63 evra.

Vsiljivo beračenje že v soboto

Romuna so policisti pri vsiljivem beračenju prijeli že v soboto, 7. januarja, v Mariboru. Skupaj s še enim Romunom so ga takrat privedli na zaslišanje na okrajno sodišče v Mariboru, kjer mu je sodnica izrekla globo in mu zasegla priberačena sredstva, ni pa upoštevala predloga policistov, ki so za dvojico zahtevali izgon iz države.

Policisti so 34-letnika z obdolžilnim predlogom privedli na mariborsko sodišče, v predlogu pa so tudi tokrat poleg globe in zasega naberačenih sredstev predlagali izrek stranske sankcije izgona iz države, saj je bil Romun predhodno že večkrat obravnavan za istovrstne prekrške. Poleg tega je policistom dejal, da ne bo prenehal beračiti.

Sodnica je 34-letniku izrekla globo in odredila odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi, ni pa mu izrekla stranske sankcije izgona iz države.