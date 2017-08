Dvakrat so jo ustavili pijano

BREŽICE – Med kontrolo prometa v Cerkljah ob Krki so policisti v torek zvečer opazili avto, ki je vozil nekoliko neobičajno. Ustavili so ga in vozniku, za katerega so posumili, da vozi pijan, odredili preizkus z alkotestom.



V prostorih za pridržanje se je moral trezniti tudi voznik z 0,90 miligrama alkohola v izdihanem zraku.

Ta je njihove sume potrdil, saj je pokazal, da je imel 57-letni voznik v litru izdihanega zraka kar 0,69 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o njegovem početju obvestili pristojno sodišče. Pijana je bila tudi voznica, ki so jo policisti nekaj minut po sedmi jutranji uri ustavili v Brežicah. Izkazalo se je, da so možje postave 35-letnico ustavili že prejšnji večer in ji, ker so posumili, da vozi pijana, pod nos pomolili alkotest, a ga je odklonila. Zato so ji nadaljnjo vožnjo takrat prepovedali, jo odpeljali v prostore za pridržanje in ji odvzeli vozniško dovoljenje, a se je na njihov ukrep ženska požvižgala. Alkotest so ji odredili tudi v torek zjutraj in tokrat se ga ni branila. A izkazalo se je, da je vozila pijana, in sicer je imela v izdihanem zraku 0,84 miligrama alkohola. Ker so ji vozniško dovoljenje že zasegli, je tokrat ostala brez avtomobila. V prostorih za pridržanje se je moral trezniti tudi 37-letnik, ki so ga policisti v noči na torek ustavili v Leskovcu pri Krškem. V litru izdihanega zraka je imel kar 0,90 miligrama alkohola. Ker je vozil pijan, pa se je ponesrečil voznik kangooja, sicer državljan BiH. Vozil je po avtocesti od Zadobrove proti Golovcu, ko je premočno pritisnil na plin in izgubil nadzor nad vozilom. To se je prevrnilo, voznik pa se je lažje ranil. V litru izdihanega zraka je imel 0,75 miligrama alkohola.