Dvakrat gasili isto hišo

ZGORNJA KORENA – »Po ogledu kraja požara so policisti ugotovili, da je ogenj izbruhnil zaradi pregretja lesa ostrešja, ob katerem je speljana dimniška tuljava hišnega kamina iz nerjaveče pločevine,« so o predsinočnjem požaru v Zgornji Koreni (občina Duplek) sporočili z mariborske policijske uprave. Preiskovalci so ocenili, da naj bi požar povzročil za dobrih 20.000 evrov škode. »Imamo sklenjeno zavarovanje, a vem, da nam bo znova težko. Večino denarja smo porabili, da smo se lahko nekaj pred letošnjim avgustom vselili, zdaj se nam je primerilo še to,« je povedala stanovalka Irena Valentan. Ta se je v četrtek zvečer nekaj minut po 22. uri z možem vračala z obiska. Ko sta stala že domala na parkirišču, sta na slemenu hiše opazila šviganje zubljev. Na pomoč sta poklicala gasilce. Gašenje požara v ostrešju novozgrajene hiše je bilo zahtevno, je opisal prvi mož prostovoljnega gasilskega društva Korena Vinko Bezjak: »Odkrili smo del strehe in požar, ki se je medtem razširil že na večji del ostrešja, tudi omejili in pozneje pogasili.«



Prostore so prezračili in jih pregledali s posebno, za temperature občutljivo kamero. Ker niso zaznali posebne nevarnosti, da bi ogenj znova vzplamtel, so nekaj pred četrto uro zjutraj kraj požara zapustili. A niso minile tri ure, ko sta jih zakonca Valentan znova poklicala na pomoč, saj se je iz strehe spet začelo grozeče kaditi. »Ne vemo niti, zakaj je zagorelo, ne zakaj smo še enkrat morali klicati na pomoč,« je omenila Valentanova in opazovala, kako so gasilci s plastično folijo prekrivali streho. Tokratno posredovanje si bodo gasilci zapomnili tudi po neljubem dogodku. Avtomobil mariborske poklicne gasilske brigade, na katerem je nameščena lestev, se je na razmočenem terenu ugreznil. Sprva so ga poskušali z lastnimi avtomobili izvleči gasilci sami, a ko jim to ni uspelo, so na pomoč priskočili okoliški kmetje in s traktorji potegnili avtolestev na asfaltirano cesto. Gasilci iz Zgornje Korene so med intervencijo dobili poziv, da se je starejšemu moškemu ustavilo srce, zaradi česar je del ekipe prekinil gašenje in odhitel na pomoč nesrečniku.