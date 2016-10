Dva zjutraj umrla, 19-letnika vrglo na pokrov avtomobila

AJDOVŠČINA – Danes, 20. oktobra 2016, ob 7.32 so policijo obvestili o prometni nesreči v križišču v Ajdovščini.

Po do zdaj zbranih podatkih je 53-letni voznik osebnega avtomobila vozil po Tovarniški cesti v smeri hitre ceste. V križišču, nedaleč od zdravstvenega doma, je cesto na prehodu za pešce prečkal 19-letnik, voznik osebnega avtomobila pa ga je spregledal in zadel s prednjim delom osebnega avtomobila, tako da je pešca vrglo na pokrov motorja in nato na vozišče.



V Velenju in Mengšu nista preživela Žal sta v času, ko se je zgodila nesreča v Ajdovščini, življenji izgubila pešec in peška. Nekaj po 6. uri zjutraj je bitko za življenje na prehodu za pešce v Velenju izgubila peška. Ob 7. uri pa je pri bencinskem servisu v Mengšu umrl pešec.

Ob trčenju se je pešec predvidoma huje poškodoval.

Tiskovni predstavnik novogoriške policije Dean Božnik je zapisal, da sumijo na zlomljeno nadlaket.

Pijani šofer

Policisti so 53-letnemu vozniku v postopku odredili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da vozil pod vplivom alkohola. Imel je 0,42 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Poškodovancu so na kraju prvo pomoč nudili reševalci nujne medicinske pomoči ZD Ajdovščina, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti so o nesreči obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici. V skladu z usmeritvijo pristojnega novogoriškega okrožnega državnega tožilstva bodo voznika kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti (po 323. členu KZ-1).

Po statističnih podatkih se je na območju PU Nova Gorica od začetka letošnjega leta do vključno 15. oktobra 2016 zgodilo skupno 670 (enako število v istem lanskem obdobju) prometnih nesreč. V njih je bilo udeleženih 17 (24) pešcev, v nesrečah nobeden pešec ni podlegel telesnim poškodbam, 2 (3) pešca sta utrpela hude telesne poškodbe in 14 (20) lahke.