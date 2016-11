Dva zapeljala s ceste

MURSKA SOBOTA – V soboto so policisti v Pomurju obravnavali tri prometne nesreče, šest kaznivih dejanj, pet kršitev javnega reda in miru, poškodbo vozila na parkirnem prostoru, šest primerov povoženja divjadi in zasegli eno vozilo.

Dva sta se poškodovala

V Vidoncih je voznica osebnega avtomobila zapeljala z vozišča. Utrpela je lahko telesno poškodbo.

Lahko telesno poškodbo pa je utrpel tudi voznik osebnega avtomobila, ki je zapeljal z vozišča v Sebeborcih.