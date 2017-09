Dva varnostnika so morali prepeljali v bolnišnico

KOPER – Ob 18.00 so v Kvedrovi ulici v Kopru v garaži stanovanjskega bloka zagorele smeti, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Požar so pogasili varnostnika in gasilci JZ GB Koper. Oba varnostnika so reševalci odpeljali v bolnišnico, ker sta se med gašenjem požara nadihala dima.