Dva stanovalca sta se zastrupila z dimom

LAZE – V četrtek ob 13.34 sta se v stanovanju dvostanovanjske hiše v Lazah pri Dolskem vnela odložen papir in vžigalnik v bližini kaminske peči.

Pred prihodom gasilcev GB Ljubljana, PGD Laze in Dolsko je začetni požar pogasil sosed, gasilci pa so pregledali in prezračili prostore. V požaru sta se dve osebi nadihali dima, zato so ju oskrbeli reševalci in ju prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.