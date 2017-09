Dva sta občanko zamotila, trije kradli

LJUBLJANA – Neznanca sta pred dnevi v okolici Litije pristopila k občanki, ki je bila za svojo hišo. Zamotila sta jo s pogovorom, medtem pa so trije pajdaši vstopili v odklenjeno stavbo in pregledali prostore. Ženski se je pogovor zazdel sumljiv in je odšla v hišo, tam pa zalotila trojico. Ti so, ko so jo zagledali, pobegnili, so pa kljub temu ukradli nekaj denarja. Vseh pet zlikovcev se je nato v neznano odpeljalo s temnim srednje velikim avtomobilom.

Moški je ženski sredi noči v Gosposvetski ulici v Ljubljani strgal torbico.

Žrtev roparja je bila v nedeljo okrog treh ponoči tudi ženska v Gosposvetski ulici v Ljubljani. Dohitel jo je neznani moški in ji iztrgal torbico, nato pa jo ucvrl. Žensko je lažje ranil ter jo oškodoval za nekaj stotakov. Ropar se je včeraj okrog 4. ure spravil nad bencinski servis v Domžalah. Ko je vstopil v prostore prodajalne in z grožnjami od zaposlenega zahteval denar, je obraz skrival za masko. Grožnje je podkrepil z nožem in ukradel nekaj stotakov. Pobegnil je v neznano, ranjen pa med dogajanjem ni bil nihče. Zlikovca so včeraj še iskali, visok naj bi bil okrog 175 centimetrov, suhe postave in oblečen v črno trenirko.