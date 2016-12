Dva požara in mrtva oseba na Jesenicah! To je povedala policija

JESENICE – Na Delavski cesti na Jesenicah je davi okoliGasilci so tam našli osebo, ki ni kazala znakov življenja, in začeli z oživljanjem do prihoda reševalcev. Ti so nadaljevali z oživljanjem, a neuspešno, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Okoliščine po navedbah policije ne kažejo na sumljivo smrt.