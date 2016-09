Dva poškodovana v prometni nesreči

BOVEC – V petek ob 20.00 se je v Podklopci, občina Bovec, zgodila prometna nesreča, v kateri sta se dve osebi poškodovali, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Bovec, ki so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, nudili zdravniško pomoč poškodovancema do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, odklopili akumulator, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi ter odstranili avtomobil.