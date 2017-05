Dva poškodovana

MURSKA SOBOTA – V soboto so policisti v Pomurju obravnavali šest kaznivih dejanj, šest prometnih nesreč, v katerih sta se dve osebi lažje poškodovali, šest kršitev javnega reda in miru ter en primer povoženja divjadi.

Javni red in mir je bil kršen dvakrat v zasebnem prostoru in štirikrat na javnem kraju. Kršitelji so se po posredovanju policistov pomirili.