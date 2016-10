Dva ponesrečenca so prepeljali v bolnišnico

METLIKA – V torek ob 16.21 sta na cesti Novo mesto–Metlika pri lovski koči LD Suhor trčili osebni vozili.

Reševalci NMP Metlika so dve ponesrečeni osebi oskrbeli na kraju nesreče in ju odpeljali v novomeško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovancev in počistili cestišče.