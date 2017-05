Dva pijana, tretji zadet

MARIBOR – Brez avtomobila je ostal 43-letni domačin, ki so ga v noči na četrtek ustavili policisti Policijske postaje Rače. Vozil je neregistriran avto, na njem pa je imel nameščeni registrski tablici drugega avtomobila. Moški je vozil tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja in močno pijan. V litru izdihanega zraka je imel kar 1,05 miligrama alkohola. Poleg tega, da si je moral poiskati prevoz, 43-letnika čaka obisk pri sodniku za prekrške, za vse, kar je te noči zagrešil, pa bo moral plačati še 2700 evrov globe.



Policisti so dopoldne istega dne na drugem koncu Slovenije, v naselju Bukovica, ustavili 56-letnika za volanom osebnega avtomobila in mu med postopkom odredili tudi preizkus z alkotestom. Rezultat je pokazal, da je imel moški kljub temu, da je ura komajda odbila pol dvanajsto, v litru izdihanega zraka že 0,57 miligrama alkohola. Ker je za nameček vozil še brez veljavnega vozniškega dovoljenja, je ostal brez avtomobila, policisti so o njegovih kršitvah obvestili tudi pristojno sodišče. Iz prometa so policisti novogoriške policijske uprave izločili tudi voznika, ki se je na cesto podal pod vplivom prepovedanih drog. Štiriindvajsetletnega Italijana so ustavili na cesti med Volčjo Drago in Šempetrom pri Gorici ter posumili, da z njegovim psihofizičnim stanjem ni vse v redu. Odredili so mu hitri test na prepovedane droge, in ta je njihove sume potrdil, zato so ga poslali še na strokovni pregled, a ga je Italijan odločno odklonil. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega bodo na pristojno sodišče poslali tudi obdolžilni predlog.