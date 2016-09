Dva padalca sta se poškodovala, tretji je obvisel v krošnji drevesa

GORIŠNICA, NOVA GORICA – V nedeljo ob 16.34 sta se na letališču ptujskega aerokluba v Moškanjcih, občina Gorišnica, pri pristanku poškodovala športna padalca.

Reševalci nujne medicinske pomoči s Ptuja so enega ponesrečenca prepeljali v ptujsko bolnišnico, drugega pa v UKC Maribor. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Dobro uro pred tem pa je na vzletišču jadralnih padalcev nad izvirom potoka Lijak v občini Nova Gorica takoj po vzletu jadralni padalec izgubil višino in obvisel v drevesni krošnji. Pri tem se ni poškodoval.

Sestopiti so mu pomagali reševalci enote za hitre intervencije pri MO Nova Gorica. Odstranili so tudi jadralno padalo in ga predali lastniku.