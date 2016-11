Dva nepridiprava je izdal esemes

LJUBLJANA – Policisti PP Ljubljana Moste so v četrtek odvzeli prostost 26-letniku iz okolice Novega mesta, ki je skupaj z 22-letnikom, prav tako iz okolice Novega mesta, izvršil več kaznivih dejanj velike tatvine. Starejšega so privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, 22-letnika pa so kazensko ovadili.

Oškodovanec dobil SMS-sporočilo

Osumljena sta 7. septembra okoli 17.30 vlomila v parkirano vozilo opel corsa na Cesti na Urh v Ljubljani, nato pa sta v bližnji okolici vlomila še v parkirano vozilo peugeot 307, kjer sta iz prtljažnega dela iz denarnice odtujila plačilne kartice. Nato sta odšla do bližnjega bankomata, kjer sta poskušala večkrat z različnimi karticami opraviti dvig gotovine. Obvestila o transakcijah je prek SMS-sporočila dobil tudi oškodovanec, ki je nato takoj blokiral kartice.

Potem pa sta 1. oktobra okoli 20.30 vlomila tudi v parkirano osebno vozilo renault kangoo na Brdu pri Lukovici. Odtujila sta denarnico, v kateri je bilo ob plačilnih karticah nekaj sto evrov gotovine, 13. oktobra pa sta vlomila v osebno vozilo renault capture, ki je bilo parkirano ob lokalni cesti Janče–Jevnica, kjer sta iz denarnice odtujila gotovino in plačilne kartice. S temi sta opravila za nekaj sto evrov dvigov gotovine, so sporočili ljubljanski policisti.