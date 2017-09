Dva moška mrtva, žensko so rešili

VRHPOLJE – Danes ob 9.26 je bila policija obveščena, da v kletnih prostorih ene od stanovanjskih hiš na območju naselja Vrhpolje, občina Vipava, negibno ležijo tri osebe.

Poleg policistov in kriminalistov so bili na kraj napoteni reševalci, ki so osebe na kraju oživljali (moška, stara 67 in 27 let, ter 63-letno žensko).

Reševalci so uspešno oživili 63-letno žensko in jo z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

»Za oba moška kljub oživljanju oziroma nudenju zdravniške pomoči na kraju ni bilo več pomoči in sta umrla. Po prvih ugotovitvah na kraju pokojnika nista umrla zaradi nasilja,« so sporočili iz PU Nova Gorica.

Policija je o dogodku obvestila preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Odrejena je bila sanitarna obdukcija, ki jo bodo opravili na inštitutu za sodno medicino v Ljubljani in s katero bo ugotovljen natančen vzrok smrti.

Prve ugotovitve kažejo, da je smrt nastopila najverjetneje kot posledica zastrupitve z ogljikovim dioksidom. Policijska preiskava tragičnega dogodka na Vipavskem še poteka, so še zapisali v policijskem poročilu.

