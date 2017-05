Dva kolesarja podrl v grmovje in pobegnil, nato pa še napihal

REČICA – V soboto ob 19.37 se je zgodila prometna nesreča v Rečici pri Ilirski Bistrici, povzročitelj pa je s kraja odpeljal.

Policisti so ugotovili, da je 67-letni voznik osebnega avtomobila vozil po lokalni cesti od Rečice proti Zarečju. V vasi je z vozilom zapeljal na levo stran vozišča, ko se je nasproti pravilno pripeljala 42-letna kolesarka, za njo pa 40-letni kolesar.

Z vozilom je najprej oplazil kolesarko, ki je s kolesom padla v grmovje ob cesti, nato pa je s prednjim delom vozila čelno trčil še v kolesarja, ki je padel najprej na pokrov motorja, nato pa v grmovje ob cesti. Voznik je po trčenju odpeljal naprej proti naselju Zarečje.

Kolesarka se je lažje poškodovala, prav tako tudi kolesar (odrgnine in udarci).

Voznika avtomobila so naknadno izsledili, preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,88 mg/l. Odredili so mu tudi strokovni pregled. Kazensko ga bodo ovadili zaradi nevarne vožnje in zapustitve poškodovanega v prometni nesreči.