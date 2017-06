Dva dni so jo pustili z mrtvo hčerko v trebuhu

VURBERK – Sinoči se je na Vurberku odvijal že 26. festival narodno-zabavne glasbe, na katerem je 12 ansamblov predstavilo 24 novih skladb. A ena med njimi, in sicer valček z naslovom Majcena lučka, ki so jo izvedle Frajerke, je izzvenel še posebno žalostno. Nastal je namreč po resničnem dogodku, ki se je pred dobrima dvema mesecema pripetil eni od njihovih članic, kitaristki Marjeti Gričnik. Tako glasbo kot besedilo zanj pa je ustvarila Vera Šolinc.



Normalno do 28. tedna

Marjetka je v mariborski porodnišnici, pod 24-urnim nadzorom sester in zdravnikov, čakala na porod druge hčerkice. A punčka, ki sta ji s partnerjem že izbrala ime, in sicer Vita, ki pomeni življenje, je klonila v 33. tednu nosečnosti. Kaj vse se je dogajalo in kaj je doživljala, je Marjetka povedala na glas. »Moja druga nosečnost je potekala normalno, če izvzamem občasne slabosti, ki pač spadajo zraven. Vse dokler me ginekologinja v 28. tednu nosečnosti ni napotila v ambulanto za rizično nosečnost mariborske porodnišnice zaradi prevelike količine plodovne vode (polihidramnij). Po pregledu pa mi je svetovala, naj ostanem v bolnišnici na nadaljnjih preiskavah.

