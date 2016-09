Dva brez vozniškega, pri enem našli tudi drogo

KRANJ, JESENICE – Policisti so na Gorenjskem v sredo iz prometa izločili dva voznika brez veljavnega vozniškega dovoljenja in obema zasegli avtomobila. En avtomobil so vozniku v Kranju zasegli dopoldne, drugega pa popoldne na Jesenicah.

Voznik brez vozniškega dovoljenja na Jesenicah je odklonil tudi strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, v postopku pa so mu policisti zasegli še manjšo količino snovi, ki je zelo verjetno prepovedana.