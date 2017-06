KOZINA – V soboto dopoldne so policisti na Kozini ustavili državljana Avstrije, ki je mlad voznik. Alkotest mu je pokazal 0,45 mg/l. Odredili so mu pridržanje, sledi obdolžilni predlog.

Uro zatem so ustavili še enega opitega Avstrijca (0,72 mg/l). Tudi njemu so odredili pridržanje in zanj napisali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.