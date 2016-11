Dva 21-letnika na cesti brez dovoljenj

ČRNOMELJ, DOBRUŠKA VAS – Črnomaljski policisti so v sredo dopoldne med nadzorom prometa v Črnomlju ustavili 21-letnega voznika osebnega avtomobila znamke BMW 525.

Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Malo po 12. uri pa so šentjernejski policisti v Dobruški vasi zasegli avtomobil 21-letnemu kršitelju cestnoprometnih predpisov.

Ugotovili so, da tudi ta nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil.