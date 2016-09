Dunjevača mu je vzela spomin?

LJUBLJANA – Kamničan Gašper Pavlič, ki šteje rosnih 21 let, in leto starejši Domžalčan Jaka Flis sta bila menda v zgodnjem jutru 19. marca popolnoma nakresana. Pavličev odvetnik Bernard Zupanc ponudi spomin ene od domnevnih prič, da naj bi bil ta celo tako zelo pijan, da se je v Ljubljani kar zibal in opotekal, ko se je napotil proti taksiju. Toda tega, da naj bi po prevozu v Domžale zaradi domnevnega spora glede plačila vožnje z nožem brutalno porezal in zabadal taksista Milutina Bojića, Pavlič ne priznava. Obtožen je poskusa uboja.



Tožilski očitek na račun Flisa govori o pomoči storilcu po storitvi kaznivega dejanja. Tudi on naj bi se peljal v Bojićevem taksiju, medtem ko naj bi Pavlič začel obračunavati s taksistom, naj bi sicer zapustil kraj dogodka, a naj bi se za tem vrnil in Bojića zrinil s Pavliča v trenutku, ko je ta poskušal obvladati napadalca, ter mu tako omogočil beg.



Na včerajšnjem predobravnavnem naroku pred ljubljansko okrožno kazensko sodnico Polono Herman sta torej oba zavrnila krivdo, nepriznanju pa je sledil pravi besedni maraton Pavličevega zagovornika, katere dokazne predloge ima in katere dokaze bi izločil iz spisa. Vse skupaj je preraslo v pravo zmešnjavo, tako da kronistom ni jasno niti, ali Pavlič in Flis priznavata vsaj to, da sta bila v Bojićevem vozilu, ali pa se zaradi domnevno preveč popitega alkohola ne spominjata niti, kje sploh sta bila 19. marca okrog šeste ure, ko so na Prešernovi ulici v Domžalah v mlaki krvi našli hudo ranjenega taksista.



»Že dan pred dogodkom in vse do jutra je Pavlič zaužil enormne količine alkohola vseh vrst, denimo srbsko žganjico dunjevačo. Ne govorimo o centilitrih ali decilitrih alkohola, ampak o litrih,« je dejal Zupanc in predlagal postavitev sodnega izvedenca, strokovnjaka za alkohol, ki naj oceni, ali je bil njegov klient tistega jutra sploh prišteven. Postavitev istega izvedenca je za svojega klienta Flisa predlagal tudi odvetnik Benjamin Peternelj.



Tudi glede enega izmed kronskih dokazov tožilstva, vžigalnika v nekem kombiju, tega je vozil (tudi) Pavlič, na katerem so bile najdene sledi krvi Bojića in Pavliča, ima odvetnik Zupanc pripravljen odgovor, ki pa ga prav tako nismo najbolje razumeli. Kamničan naj bi velikokrat krvavel iz nosa, zato bi lahko sledi svoje krvi prek rok nanesel na vžigalnik. Kako pa je nanj prišla Bojićeva kri? Ta kombi je, tako odvetnik, vozilo več kot deset ljudi, več kot 80 odstotkov od njih naj bi bilo kadilcev, v njem pa naj bi bilo tudi več vžigalnikov. Kdo ve, kaj skuša dokazovati odvetnik? Da je storilec kdo drug od tistih, ki naj bi uporabljali to vozilo, ali pa, da si je kombi izposojal tudi Bojić in sam prenesel svojo kri na vžigalnik?