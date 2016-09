Duhovnik si od strahu ni upal spati doma

NOVO MESTO – Med pravoslavnimi verniki na Dolenjskem so se razširile govorice, da naj bi poskušalo vodstvo Srbske pravoslavne cerkve (SPC) njihovega duhovnika Željka Lubardo spraviti iz Slovenije, po njihovem prepričanju naj bi šlo celo za kazen, ker je ovadil ljubljanskega paroha Perana Boškovića, ta se je znašel na zatožni klopi, prav Lubarda pa naj bi bil na procesu ena od kronskih prič. Na območju, ki ga Lubarda pokriva kot novomeški paroh (Dolenjska, Kočevje, Litija), se je zato 350 vernikov podpisalo pod zahtevo, ki jo bodo naslovili na zagrebško-ljubljansko metropolijo in sedež SPC. »Nočemo, da Željko odide zaradi tega, ker naj bi bil priča na nekem sodnem procesu, ki nas sploh ne zanima. Hočemo, da ostane pri nas in nemoteno opravlja svoje delo, saj smo z njim zelo zadovoljni,« nam je dejal eden od njih.

