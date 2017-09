Drzno sta jo okradla v trgovini in izginila

KRŠKO – V petek popoldne sta v krškem Lidlu dva mlajša moška iz nakupovalne košarice stranke ukradla denarnico z dokumenti in denarjem. Policisti so ugotovili, da gre za dva mlajša moška višje postave, v džinsu in temnejših oblačilih, ki sta se odpeljala z manjšim avtom srebrne barve z nameščenimi rdečimi pokrovi koles.

Ste ju videli? Pokličite policijo

Oškodovanki sta lopova povzročila za nekaj sto evrov škode, policisti pa prosijo vse za informacije, ki bi pomagale pri prijetju osumljencev, te naj sporočijo na telefonsko številko PP Krško (07 492 9400) ali številko policije 113.