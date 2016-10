Drzno in nedostojno vedenje do zdravstvenega osebja

TOLMIN – V četrtek, 29. septembra 2016, nekaj pred 9. uro so policiste obvestili, da moški v enem od zdravstvenih domov na Tolminskem krši javni red in mir.

»Ugotovljeno je bilo, da se je 33-letni moški, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, drzno in nedostojno vedel do tamkajšnjega zdravstvenega osebja in nato prostore objekta zapustil. Policisti so ga nedolgo zatem izsledili v enem od lokalov v Tolminu, vendar se tudi ob prihodu policistov na kraj ni pomiril. Kljub zakonitemu ukazu, naj preneha, tega ni upošteval oziroma je kršitev nadaljeval, hkrati pa se je nedostojno vedel tudi do policistov. Odredili so mu pridržanje v policijskih prostorih po določilih drugega odstavka 109. člena zakona o prekrških (pridržanje osebe pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi),« sporoča policija.

Ker se je kršitelj v policijskem postopku aktivno upiral, so bila uporabljena prisilna sredstva. Zaradi več kršitev določil zakona o varstvu javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.