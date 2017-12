Drzna tatvina v trgovini

GROSUPLJE – O drzni tatvini v Grosupljem so bili po poročanju tiskovne predstavnice Maje Ciperle Adlešič policisti obveščeni včeraj okoli 13. ure. Ugotovljeno je bilo, da je za zdaj še neznan storilec vstopil v prodajalno in v času, ko je bila zaposlena v skladišču, iz blagajne odtujil nekaj deset evrov in pobegnil.