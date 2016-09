Drzna Hrvatica ji je sredi Ljubljane z vratu strgala verižico: sledila je drama

LJUBLJANA – Policisti so odvzeli prostost 63-letni državljanki Hrvaške, ki je osumljena drzne tatvine. Na Zaloški cesti je pristopila k oškodovanki in ji z vratu strgala verižico. Dejanje je opazila priča, ki je osumljenko zadrževala in z vpitjem pritegnila pozornost policista kolesarja.

Ta je osumljenko prijel in privedel v prostore policijske postaje. Po končanem postopku je bila izpuščena. Kazensko jo bodo ovadili.