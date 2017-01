Državni zbor v Ljubljani zaprli. Na kraju gasilci in policija

LJUBLJANA – Po Ljubljani je danes okoli 11.40 odmeval zvok sirene gasilcev. Bralec nam je javil, da se je več gasilskih vozil s sirenami in svetlobnimi znaki peljalo v smeri proti središču Ljubljane. To smo preverili pri Policijski upravi Ljubljana, kjer so nam povedali, da so po njihovih podatkih na vložišču državnega zbora prejeli bel prah.

Tja so bili poklicani gasilci, ki bodo za belo snov ustrezno poskrbeli, in policisti.