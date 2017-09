Državljana Slovaške prodajala ure in brivnike

ZADRŽALI SO JU

LJUBLJANA – Policiste so v torek nekaj pred 15. uro obvestili, da sta dve osebi pred trgovino na Rudniku prodajali mimoidočim izdelke (ure, brivnike). Varnostniki so ju zadržali.

Na kraj so prišli policisti, ki so z zbranimi informacijami ugotovili, da gre za državljana Slovaške. O dogodku so obvestili Furs.

Njihovi delavci so prišli na kraj dogodka in ustrezne izvedli postopke.