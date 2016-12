Državljana Sirije in Palestine končala v centru za tujce

MARIBOR – Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so v torek ob 10. uri na železniški postaji v Mariboru obravnavali tujca – državljana Sirije in Palestine.

Ugotovili so, da sta dan prej iz Avstrije v Slovenijo vstopila brez listin oziroma dovoljenj za vstop. Policisti so avstrijskim varnostnim organom poslali neformalno najavo za predajo po sporazumu med Slovenijo in Avstrijo, ki pa so jo avstrijski varnostni organi zavrnili. Do njune odstranitve iz Slovenije bosta tako nastanjena v centru za tujce v Postojni.

Zaradi kršitve določil zakona o tujcih so ju oglobili v višini 500 evrov.