Drvel po avtocesti in pozabil na varnostno razdaljo

KRANJ – Gorenjski prometni policisti so v sredo dopoldne na avtocesti obravnavali voznika, ki je z avtomobilom prekoračil najvišjo dovoljeno hitrost vožnje, hkrati pa je vozil tudi na prekratki varnostni razdalji. S tem je ogrožal udeležence v prometu, spravil pa se je v situacijo, ki mu onemogoča varne in hitre reakcije v nevarnih in nepredvidljivih trenutkih.

Pri hitrosti okoli 160 km/h, kolikor je vozil, je voznik vsako sekundo prevozil okoli 40 metrov, za ustavljanje v idealnih razmerah pa bi potreboval skoraj 200 metrov. Voznika zaradi kršitve prometnih pravil policisti obravnavajo v prekrškovnem postopku.