Drva niso gorela v peči, ampak ob njej

ŠTORE – V noči na četrtek ob 1.28 so v naselju Kompole v občini Štore v kurilnici stanovanjske hiše zagorela drva ob peči.

Občan je pogasil požar in odnesel drva na prosto pred prihodom gasilcev PGD Prožinska vas, ki so preventivno pregledali prostor, je poročala uprava za zaščito in reševanje.