Družinski obračun: nad partnerjevega brata je šla z nožem

MIHALOVCI – V nedeljo okoli 14.15 je v Mihalovcih 36-letna ženska k pretepu izzivala 46-letnega moškega, partnerjevega brata. V rokah je imela 20-centimetrski nož, s katerim je tudi zamahnila proti njemu, a ga ni zadela. Moški je pred njo bežal, ta pa mu je sledila. Ko ga je dohitela, je znova večkrat z nožem zamahnila proti njemu, tedaj pa jo je udaril, da ji je padel nož iz rok, jo podrl in jo zadržal na tleh.

O dogodku so obvestili policijo, a je partner napadalke to še pred prihodom policije spravil v vozilo in jo odpeljal. Policisti so ju ustavili med vožnjo in opravili potreben postopek. Žensko bodo kazensko ovadili.