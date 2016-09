Društvu pokradla lepo vsoto

ŠKOFJA LOKA – Škofjeloški policisti so preiskali več tatvin manjših zneskov gotovine, ki je od začetka letošnjega leta izginjala iz prostorov lokalnega društva na škofjeloškem območju. Tatvin je osumljena domačinka, ki sicer ni bila članica društva, imela pa je dostop do prostora, kjer se je hranil denar. Njena dejanja so bila odkrita med zbiranjem obvestil. V tatvinah si je osumljenka nezakonito prilastila približno 1700 evrov, za dejanja pa bo kazensko ovadena.

Za tatvino, če je vrednost ukradene stvari majhna, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta, so sporočili gorenjski policisti.