Drogirano voznico ustavil šele stinger

ČRNOMELJ – Med kontrolo prometa v Črnomlju so policisti v noči na 11. junij opazili avtomobil, ki je vozil po levem smernem vozišču in ogrožal udeležence v prometu.

Voznik je bil voznica

»Ustavljali so ga s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo proti Kanižarici, v naseljih vozil s hitrostjo več kot 100 km/h in po levem smernem vozišču. Vozila, ki so pripeljala iz nasprotne smeri, so morala zaradi izognitve zapeljati na rob vozišča ali celo z vozišča. Voznik je nevarno vožnjo nadaljeval, zato so policisti uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje vozil (stinger). Avtomobil ga je prevozil in se zaradi prerezanih pnevmatik kmalu ustavil. Ko so se policisti s službenim vozilom zapeljali pred avtomobil kršitelja, da bi mu preprečili vožnjo, je sunkovito speljal in s prednjim delom trčil v službeno vozilo policije. Policisti so ugotovili, da gre za 31-letno voznico iz Črnomlja, ki tudi v nadaljevanju ni upoštevala njihovih ukazov, zato so zoper njo uporabili prisilna sredstva,« sporoča PU Novo mesto.

Na podlagi opravljenega hitrega testa je bilo ugotovljeno, da je bila voznica pod vplivom prepovedanih drog. Odpeljali so jo v prostore za pridržanje in ji odredili strokovni pregled. Po zaključeni preiskavi jo bodo ovadili zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.