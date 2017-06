Drogirana nevarno vozila, ustavila jo je šele bodičasta ovira

ČRNOMELJ – Na območju Črnomlja je v noči na nedeljo 31-letnica, za katero se je izkazalo, da je pod vplivom prepovedanih drog, ogrožala udeležence v prometu. Med nadzorom prometa so policisti opazili avtomobil, ki je vozil po levem smernem vozišču. V njem je bila 31-letna voznica. Ustavljali so jo s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar znakov policistov ni upoštevala. S pospešeno hitrostjo je nadaljevala vožnjo proti Kanižarici in v naseljih vozila s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro.

Vozila, ki so pripeljala iz nasprotne smeri, so morala, da bi se izognila trčenju, zapeljati na rob vozišča ali z njega. Ker je voznica nevarno vožnjo nadaljevala, so policisti uporabili bodičasto oviro (stinger). Šele nato se je vozilo zaradi prerezanih pnevmatik ustavilo. Policisti so s službenim vozilom zapeljali pred avtomobil 31-letnice, da bi ji preprečili vožnjo, a je ta sunkovito speljala in s prednjim delom trčila vanj. Ker ni upoštevala ukazov, so zoper njo uporabili prisilna sredstva.