Drogiran za volanom?

PTUJ – Policisti so v ponedeljek okrog 3.40 ustavili 39-letnega voznika iz okolice Ptuja, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Vozilo so mu zasegli. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom prepovedanih drog, so izvedli postopek za prepoznavo simptomov uživanja prepovedanih drog, ki je bil pozitiven. Odredili so mu strokovni pregled, ki pa ga je odklonil.

Podali bodo obdolžilni predlog, poroča PU Maribor.