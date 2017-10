Drogiran vozil audija

LJUBLJANA – V četrtek okrog 8.20 so policiste obvestili o nezanesljivi vožnji voznika osebnega vozila audi A4, ki je vozil od Turjaka proti Ljubljani.

Okrog 8.35 pa je OKC PU Ljubljana prejel prijavo o prometni nesreči na Škofljici. Zaradi nepravilnega prehitevanja jo je povzročil voznik osebnega vozila audi A4, ki je nato odpeljal naprej.

Izsledili so ga na Dolenjski cesti in izvedli postopek. Ugotovljeno je bilo, da voznik (28) ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako je bil hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog pozitiven. Odredili so mu strokovni pregled, ki pa ga je voznik odklonil.

Policisti so mu vozilo zasegli in izdali plačilni nalog za povzročitev prometne nesreče. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja in odklona strokovnega pregleda pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

V nesreči na Škofljici je bil udeležen voznik (63) osebnega vozila citroen C5, ki ni utrpel telesnih poškodb. Nastala je le materialna škoda.