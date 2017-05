Drogiran sedel za volan

MARIBOR – V noči na 17. maj, med 19. in 7. uro, so policisti PU Maribor kar trem voznikom osebnih avtomobilov zasegli vozilo.

V prvem primeru so policisti PP Slovenska Bistrica okrog 23.30 ustavili 37-letnega voznika brez veljavnega vozniškega dovoljenja, pri katerem je hitri test pokazal, da vozi pod vplivom drog.

V Mariboru so policisti PPP Maribor zasegli neregistrirano vozilo vozniku, ki je za volan sedel brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pri 33-letniku pokazal 0,91 mg/l, še več (1,15 mg/l) pa je napihal 42-letnik, ki so ga okrog 22. ure ustavili policisti PP Gorišnica.

Tudi on je vozil brez vozniškega dovoljenja ter tako kot preostala dva, ob drugih ukrepih policistov, ostal brez vozila, so sporočili iz PU Maribor.