Drogeraška meka v Mariboru: v enem večeru so jih ujeli 25

MARIBOR – V petek so policisti ob varovanju javne prireditve v Mariboru izvedli tudi poostren nadzor nad stanjem javne in prometne varnosti na območju Gosposvetske in Koroške ceste ter Lenta. Mariborskim policistom in kriminalistom so se v nadzoru pridružili tudi inšpektorji Zdravstvenega inšpektorata RS.

Med 22.00 in 5.30 so opravili kontrolo več gostinskih lokalov, pri tem pa preverili delovanje 17 varnostnikov. V poostrenem nadzoru prometa so odredili 18 odrejenih preizkusov alkoholiziranosti, trije pa so bili nad dovoljeno mejo. Skupno pa so policisti zaradi prometnih kršitev izdali šest plačilnih nalogov in dva obdolžilna predloga pristojnemu sodišču po zakonu o pravilih cestnega prometa.

V nadzoru je izstopala zlasti problematika prepovedanih drog. Policisti so kar 25 osebam zasegli prepovedane droge, zaradi česar bodo pristojnemu tožilstvu podali 3 kazenske ovadbe, v 22 primerih pa bodo kršiteljem izdali odločbe o prekršku v t. i. hitrem postopku.