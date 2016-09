Droge zasežene, trije Koprčani ovadeni

KOPER – Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Koper so v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo zoper osumljence, ki so odjemalcem v manjših in večjih količinah preprodajali preprodano drogo heroin in kokain na območju Obale in v Italiji, predvsem na območju Trsta. V kriminalistični preiskavi so bili na podlagi pridobljenih dovoljenj in odredb okrožnega sodišča v Kopru in okrožnega državnega tožilstva iz Kopra izvajani različni prikriti preiskovalni ukrepi, preiskavo pa je vodilo in usmerjalo okrožno državno tožilstvo iz Kopra.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije so na okrožno državno tožilstvo podali kazenske ovadbe zoper tri osumljene, in sicer zoper:

– 58-letnika z območja Kopra,

– 53-letnico z območja Kopra in

– 32-letnika z območja Kopra.

Preiskava je bila zaključena 13. septembra 2016 s prijetjem dveh osumljencev, pri katerih je bila isti dan na podlagi odredb sodišča iz Kopra opravljena hišna preiskava. Že prej je bil 58-letni osumljenec prijet na območju Italije, zoper njega pa so italijanski varnostni organi odredili pripor. Za zdaj je še v priporu v Italiji. Zoper dva osumljenca na območju Slovenije je bilo odrejeno policijsko pridržanje, 32-letnik je bil tudi priveden pred preiskovalnega sodnika v Koper, ki je zoper njega odredil pripor.

Koprski kriminalisti so v sodelovanju z italijanskimi kolegi v času izvajanja preiskave osumljencem zasegli:

– 163 gramov heroina in

– 11 gramov kokaina.

V okviru kriminalistične preiskave je bilo zoper vse tri osumljene zbranih dovolj materialnih in drugih dokazov za podajo kazenske ovadbe zaradi utemeljenega suma storitve skupno 32 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so sporočili iz PU Koper.