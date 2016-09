Drevo ji je prekrižalo pot, odpeljal jo je rešilec

SEŽANA – V nedeljo ob 8.22 je pri mejnem prehodu Repentabor voznica z osebnim vozilom zapeljala v drevo.

Posredovali so gasilci iz Sežane, ki so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter nudili pomoč ekipi nujne medicinske pomoči iz Sežane.

Pri trčenju se je poškodovala voznica, ki so jo odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Izolo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.