Drevo ga je ustavilo

POGANCI – V torek nekaj po 16. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Poganci in Ruperč vrhom.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 33-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo.

Huje poškodovanega so ga reševalci odpeljali v bolnišnico, so sporočili iz PU Novo mesto.