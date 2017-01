Drama v Žalcu: v bolnišnico devet gasilcev in sedem občanov

ŽALEC – Ob 22.35 so občani v naselju Zabukovica v večstanovanjskem objektu zaznali vonj po plinu. Posredovali so gasilci PGD Zabukovica, Liboje, Griže, Vrbje in Gotovlje, ki so opravili ogled in z detektorjem za pline opravili meritev, vendar prisotnosti plina ni bilo zaznati.

Ker je bila v zraku neznana dražljiva snov, so gasilci opravili evakuacijo ljudi iz bližnjih treh večstanovanjskih objektov in objekte prezračili.

Zaradi vdihavanja neznane snovi je bilo sedem oseb in devet gasilcev prepeljanih v oskrbo v celjsko bolnišnico, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.