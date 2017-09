CELJE – V celjskem vrtcu na Aškerčevi ulici se je po 8. uri dogajala prava drama. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, se je otrok med igro ukleščil med igrala. Posredovali so gasilci PGE Celje in s tehničnim posegom otroka rešili.

Otroka so pregledali reševalci nujne medicinske pomoči Celje in ugotovili, da ni utrpel poškodb.

