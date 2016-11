Drama v stanovanjskem objektu, reševalci odpeljali tri osebe

BREŽICE – V ponedeljek je ob 10.04 na Cesti bratov Milavcev v Brežicah zagorelo v večstanovanjskem objektu, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Brežice, Brežice okolica in Bukošek so požar pogasili, preiskali in prezračili prostore, iz prostorov odstranili uničeno opremo ter s termokamero pregledali prostore.

V požaru so se poškodovale tri osebe, ki so jih reševalci NMP ZD Brežice oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. Po informacijah PU Novo mesto so bile poškodbe treh oseb lažje, pri dveh je šlo za vdihavanje dima, pri eni osebi pa tudi za manjše opekline. Vzrok požara še ni znan.