Drama v Šentjurju: sosed potegnil pištolo in streljal

ŠENTJUR – V petek dopoldne so bili policisti obveščeni, da je v Šentjurju prišlo do streljanja. V poročilu PU Celje piše: »88-letni domačin je prišel do stanovanjske hiše, kjer so na terasi sedeli štirje sosedje, in jim zagrozil, da jih bo ustrelil. Zbežali so v hišo, 88-letni moški pa je ustrelil v steklo okna stanovanjske hiše ter v vrata stanovanjske hiše in nato še v osebno vozilo, parkirano ob hiši. Po dejanju je odšel domov, kjer so mu policisti kmalu odvzeli prostost, mu zasegli orožje in mu odredili pridržanje.«

Moški je osumljen povzročitve splošne nevarnosti.