Drama v Portorožu vsem na očeh. Ste slišali, kaj se je zgodilo?

PORTOROŽ – V ponedeljek ob 10.53 so policiste obvestili o drzni tatvini v Portorožu.

Na kraju so ugotovili, da je voznik parkiral osebni avtomobil znamke Mercedes-Benz, poljskih registrskih oznak, in odšel po parkirni listek. Medtem je nekdo na sicer za zdaj še neugotovljen način, a najverjetneje z elektronsko napravo za motenje daljinskega zaklepanja vozil, onemogočil zaklepanje osebnega avtomobila in pristopil k njemu. Odprl je sopotnikova vrata, preiskal predala armaturne plošče in ukradel 1330 poljskih zoltov v bankovcih (približno 320 evrov).

S tem je pokazal svojo posebno predrznost, saj je to storil medtem, ko je bil oškodovanec le približno 15 metrov od vozila, v bližini pa je bila tudi njegova žena.

Najprej je neznanca v vozilu opazila žena, a je pobegnil. Mimoidoči so ga večkrat poskušali prijeti, vendar jim ni uspelo, na pomoč pa so poklicali tudi policiste. Oškodovanec ga je zadržal v enem od portoroških lokalov do prihoda policistov na kraj.

Ti so po opisu prič prijeli 38-letnega državljana Srbije. Napravo za prestrezanje signala daljinca za zaklepanje vozila so mu zasegli in mu odredili pridržanje. Ugotovili so, da je bil v Sloveniji že večkrat obravnavan za istovrstna kazniva dejanja. S kazensko ovadbo za kaznivo dejanje velike tatvine (po 3. točki I. odstavka 205. člena kazenskega zakonika) so ga privedli k preiskovalnemu sodniku koprskega okrožnega sodišča, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz PU Koper.