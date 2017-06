Drama v kirurškem sanatoriju: evakuirali 70 pacientov in članov osebja

LJUBLJANA – Ob 10.39 je na Cesti IV v Rožni dolini zagorelo v kuhinji kirurškega sanatorija, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Vič so ogenj pogasili, nudili pomoč pri preventivni evakuaciji okoli sedemdesetih pacientov in članov osebja, pregledali območje požara s toplotno kamero in objekt nadtlačno prezračili.

Na kraju so posredovali tudi reševalci nujne medinske pomoči in policisti.

Več sledi ...